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  • Сурин о новом контракте Радулова: «Я ему позвонил, поздравил. Он сказал: «Еще сезончик побегаем». Костяк «Локомотива» сохранился, это польза для нас, все уже друг друга знают»
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Сурин о новом контракте Радулова: «Я ему позвонил, поздравил. Он сказал: «Еще сезончик побегаем». Костяк «Локомотива» сохранился, это польза для нас, все уже друг друга знают»

Егор Сурин высказался о том, что «Локомотиву» удалось сохранить костяк.

– Насколько важно, что «Локомотив» сохранил костяк?

– Я думаю, все равно все будет зависеть от нашего запала, характера и желания побеждать. У нас все это будет в следующем сезоне.

А то, что костяк сохранился, это польза для нас. Все уже друг друга знают и понимают, чего ждать. Мы будем биться за себя и за того парня. Все в предвкушении следующего сезона.

– Александр Радулов продлил контракт еще на год. Вы общались после этого?

– Да, я ему позвонил и поздравил. Он сказал: «Мы еще сезончик побегаем».

– Вы находитесь во Флориде, где только что прошел чемпионский парад «Пантерс». А не ходили туда? Нет чувства, что пропустили нечто крутое?

– Нет. Крутое будет в августе в Ярославле.

– Вам уже сказали точную дату, когда пройдет чемпионский парад «Локомотива»?

– Пока нет. Но мы знаем, что он пройдет, когда все ребята из команды соберутся в городе после отдыха. Тогда пройдет парад.

– Ваша реакция на то, что Максим Шабанов уезжает в «Филадельфию»?

– А я как-то должен на это отреагировать? «Вау, блин, как жаль!» Если честно, мне все равно. Шабанов же не за «Локомотив» играет. Ну решил так – пусть едет, – сказал форвард «Локомотива» Егор Сурин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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