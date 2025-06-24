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Мисюль заработает 42 млн рублей за сезон в «Локомотиве» (Metaratings)

Даниил Мисюль заработает 42 млн рублей за год в «Локомотиве».

Об этом сообщает Metaratings.

Сегодня стало известно, что игрок вернулся в «Локомотив» из Северной Америки. Срок соглашения защитника с ярославским клубом рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне Даниил Мисюль выступал за фарм-клубы «Нью-Джерси» и «Бостона» в АХЛ. Всего он набрал 10 (1+2) очков в 63 матчах с учетом плей-офф. В его активе также 1 игра в НХЛ за «Девилс».

Мисюль уже выступал за «Локомотив» с 2018 по 2023 год.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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