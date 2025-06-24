Сурин о Никитине в ЦСКА: «Он выбрал то, что ему удобнее, это нормально. Я не против забить в ворота его новой команды, доказать, что не зря он нас тренировал»
– Как вы отреагировали на новость, что главный тренер Игорь Никитин покинул «Локомотив»?
– Для меня это тоже будет мотивацией. Хоккей – это большой бизнес. Игорь Валерьевич выбрал то, что ему удобнее, что ему лучше. Это нормально и адекватно. Тем более мы с ним завоевали Кубок Гагарина.
С одной стороны, это печально. Хотелось бы еще поработать с таким тренером. Но я не против забить в ворота его новой команды. И доказать, что все-таки не зря Никитин нас тренировал.
– Будут ли для «Локомотива» и для вас теперь матчи против ЦСКА особенными?
– Точно. В этом нет никаких сомнений! Это будут очень принципиальные игры. Не вижу здесь такого мотива, что ученики должны превзойти учителя. Но в подсознании этот моментик все равно будет присутствовать.
– Как вы относитесь к слухам, что «Локомотив» возглавит Роман Ротенберг?
– Мы просто ждем, кто будет новый главный тренер. Работаем и готовимся к сезону, – сказал форвард «Локомотива» Егор Сурин.