Сурин о Никитине в ЦСКА: «Он выбрал то, что ему удобнее, это нормально. Я не против забить в ворота его новой команды, доказать, что не зря он нас тренировал»

Егор Сурин высказался о том, что Игорь Никитин перешел из «Локомотива» в ЦСКА.

– Как вы отреагировали на новость, что главный тренер Игорь Никитин покинул «Локомотив»?

– Для меня это тоже будет мотивацией. Хоккей – это большой бизнес. Игорь Валерьевич выбрал то, что ему удобнее, что ему лучше. Это нормально и адекватно. Тем более мы с ним завоевали Кубок Гагарина .

С одной стороны, это печально. Хотелось бы еще поработать с таким тренером. Но я не против забить в ворота его новой команды. И доказать, что все-таки не зря Никитин нас тренировал.

– Будут ли для «Локомотива» и для вас теперь матчи против ЦСКА особенными?

– Точно. В этом нет никаких сомнений! Это будут очень принципиальные игры. Не вижу здесь такого мотива, что ученики должны превзойти учителя. Но в подсознании этот моментик все равно будет присутствовать.

– Как вы относитесь к слухам, что «Локомотив» возглавит Роман Ротенберг?

– Мы просто ждем, кто будет новый главный тренер. Работаем и готовимся к сезону, – сказал форвард «Локомотива » Егор Сурин.