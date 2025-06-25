«Баффало» готов обменять 9-й выбор на драфте НХЛ-2025

«Баффало» может обменять 9-й выбор на драфте НХЛ-2025.

Генменеджер «Сэйбрс» сообщил, что клуб открыт для обмена.

В сезоне-2024/25 «Баффало» в 14-й раз подряд не вышел в плей-офф НХЛ. Данная серия – самая длинная среди действующих во всех главных североамериканских спортивных лигах – НХЛ, НБА, НФЛ и МЛБ. По этому показателю «Баффало» сравнялся с «Нью-Йорк Джетс» из НФЛ.

«Если есть способ сделать нашу команду лучше, и это включает 9-й пик, у нас не будет никаких cомнений. При этом мы также верим, что получим хорошего игрока, если сделаем 9-й выбор на драфте.

Так что для меня это захватывающая часть драфта – проходить через этот процесс, но мы открыты для всего. Наша цель остается прежней: как мы можем помочь нашей команде стать лучше?

Я открыт для [обмена драфт-пика] больше, чем в прошлые годы. Я думаю, нам пришлось действительно постараться построить эту организацию соответствующим образом. И я верю в построение через драфт и развитие игроков, обеспечение глубины в организации, с чем, я думаю, мы справились довольно хорошо.

Я не думаю, что нужно идти туда, говоря: «Эй, я меняю этот выбор, несмотря ни на что». Это ценные пики, но мы открыты для всего. Лига знает, что я открыт для обмена [9-го выбора], если это будет правильной сделкой для нас», – сказал генеральный менеджер «Баффало » Кевин Адамс.

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