«Нью-Джерси», «Торонто» и «Баффало» поздравили Могильного с включением в Зал славы: «Обладатель Кубка Стэнли. Член «Тройного золотого клуба». Он там, где ему самое место»

Клубы НХЛ поздравили Александра Могильного с включением в Зал славы.

Сегодня стало известно , что в Зал славы в Торонто вошли Здено Хара, Джо Торнтон, Данкан Кит и Александр Могильный.

Ранее Могильный играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Всего он провел 990 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 1032 (473+559) очка.

«Обладатель Кубка Стэнли. Член «Тройного золотого клуба» и Зала хоккейной славы. Александр Могильный там, где ему самое место», – говорится в сообщении «Дэвилс».

«Торонто» и «Баффало» также поздравили экс-игрока.

«Александр Могильный. Джо Торнтон. Члены Зала славы. Там, где им и место», – говорится в сообщении «Мэйпл Лифс».