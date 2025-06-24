«Нью-Джерси», «Торонто» и «Баффало» поздравили Могильного с включением в Зал славы: «Обладатель Кубка Стэнли. Член «Тройного золотого клуба». Он там, где ему самое место»
Клубы НХЛ поздравили Александра Могильного с включением в Зал славы.
Сегодня стало известно, что в Зал славы в Торонто вошли Здено Хара, Джо Торнтон, Данкан Кит и Александр Могильный.
Ранее Могильный играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Всего он провел 990 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 1032 (473+559) очка.
«Обладатель Кубка Стэнли. Член «Тройного золотого клуба» и Зала хоккейной славы. Александр Могильный там, где ему самое место», – говорится в сообщении «Дэвилс».
«Торонто» и «Баффало» также поздравили экс-игрока.
«Александр Могильный. Джо Торнтон. Члены Зала славы. Там, где им и место», – говорится в сообщении «Мэйпл Лифс».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Нью-Джерси»
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