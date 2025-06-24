Фетисов о Могильном: «Давно должен быть в Зале славы, не знаю, почему до сих пор не включен. Будем надеяться, что он отвечает всем требованиям»

Вячеслав Фетисов считает, что Александр Могильный должен быть в Зале славы.

Ранее сообщалось , что Могильный и Сергей Гончар вошли в список кандидатов на включение в Зал хоккейной славы.

«Думаю, Александр Могильный давно должен стать членом этого хоккейного элитного сообщества. Будем надеяться, что он отвечает всем требованиям, входит в «Тройной золотой клуб», забил 76 голов меньше чем за 80 игр.

Он уникальный хоккеист, замечательный парень. Не знаю, почему он до сих пор не включен, но я надеюсь, что в этот раз Зал хоккейной славы пополнится нашим выдающимся хоккеистом.



Есть понятные критерии, точно предвзятого отношения в плане включения того или иного человека быть не может. Ты должен быть не только крутым хоккеистом, но и гражданином мира, который популяризирует игру, является кумиром большого количества людей», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.