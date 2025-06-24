«Анахайм» может обменять 10-й выбор на драфте НХЛ-2025
«Анахайм» может обменять 10-й выбор на драфте НХЛ-2025.
«Да, я рассматриваю этот вариант. Безусловно.
Впрочем, думаю, что многие команды изучают такую возможность, поскольку ты можешь получить хоккеиста, вероятно, в расцвете сил и добавить его в свою команду.
Поэтому, конечно, мы это рассматриваем», – сказал генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик.
«Дакс» ранее обменяли нападающего Тревора Зеграса в «Филадельфию».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Анахайма»
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