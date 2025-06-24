«Анахайм» может обменять 10-й выбор на драфте НХЛ-2025.

«Да, я рассматриваю этот вариант. Безусловно.

Впрочем, думаю, что многие команды изучают такую возможность, поскольку ты можешь получить хоккеиста, вероятно, в расцвете сил и добавить его в свою команду.

Поэтому, конечно, мы это рассматриваем», – сказал генеральный менеджер «Анахайма » Пэт Вербик .

«Дакс» ранее обменяли нападающего Тревора Зеграса в «Филадельфию».