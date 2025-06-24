Павел Десятков: «Витязь» имеет задолженность перед всеми работниками, в том числе и передо мной. Долги еще не погашены»

Павел Десятков рассказал про долги по зарплате в «Витязе».

Сегодня стало известно , что «Витязь» не сыграет в сезоне-2025/26.

«Клуб имеет еще задолженность перед всеми работниками, в том числе и передо мной. Долги еще не погашены», – сказал бывший главный тренер «Витязя » Павел Десятков.

Специалист также рассказал, что по окончании сезона ожидал заключения нового контракта с клубом.

«На начальной стадии, когда только сезон завершился, ко мне поступали предложения из других клубов. Но у меня была договоренность с «Витязем», и я ждал определенное время от них ответа. У нас был негласный договор, что по продолжению работы все должно быть нормально, и меня так заверяли в руководстве.

Сначала ждал от них, потом понимал, что клуб заканчивает свое существование, но надеялся до конца, верил, что все будет нормально», – отметил Десятков.