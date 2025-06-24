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АКМ о КХЛ: «Не ведем переговоров о занятии места «Витязя» и не планируем это делать»

В АКМ сообщили, что не планируют заменять «Витязь» в КХЛ.

Ранее сообщалось, что такой вариант обсуждается с руководством Тульской области. Сегодня стало известно, что «Витязь» не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26.

«В связи с появившейся информацией о возможной замене клуба «Витязь» командой АКМ в Континентальной хоккейной лиге, руководство клуба считает необходимым заявить: в настоящее время клуб не ведет переговоров о занятии места «Витязя» в КХЛ и не планирует это делать. Ждем на наших матчах!» – говорится в заявлении АКМ.

Напомним, АКМ планировал войти в КХЛ со следующего сезона, однако домашняя арена клуба не соответствует требованиям лиги. Она вмещает 3000 зрителей вместо минимально допустимых по регламенту 5500 человек. Команда из Тулы заявлена в качестве участника Olimpbet ВХЛ.  

❓10 вопросов к КХЛ после краха «Витязя»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Аргументы и факты»
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