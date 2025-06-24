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Журова о Бобровском и Куликове с флагами РФ на параде «Флориды»: «Американцы дали добро, хотя многие говорят, что они против русских. Видите, ничего подобного»

Светлана Журова высказалась о российских флагах на параде «Флориды».

Хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов приняли участие в чемпионском параде «Флориды», обернувшись в российские флаги. 

«Вы же понимаете, что перед тем, как Бобровский и Куликов обернулись в российские флаги, они спросили, можно ли это сделать и что будет, если мы это сделаем. Поверьте, я была в коммерческой команде в Нидерландах, и в таких командах есть определенные правила, которые ты не можешь нарушать. В контракте прописаны многие вещи.

Значит, нашим хоккеистам американцы, то есть руководство «Флориды», дали добро на такой поступок. Хотя многие говорят, что американцы против русских. Видите, ничего подобного. Они спокойно разрешили праздновать победу в Кубке Стэнли с российскими флагами.

Празднование победы с национальным флагом – это обычная практика, так и должно быть. Раньше мы не придавали особого значения этому. Плюс-минус все российские спортсмены делали это. Но учитывая международную обстановку и притеснение российского спорта, сейчас нашим спортсменам особенно хочется сделать это, показать наш флаг, показать, что мы русские.

Бобровский и Куликов таким образом поддержали остальных российских спортсменов, которые не имеют сейчас такой возможности. Это акт поддержки нашей страны, они молодцы, стоит похвалить их за это», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «ВсеПроСпорт»
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