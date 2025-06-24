Тихонов о Гашеке: «Профашистский человек. Виноваты во всем Россия и Советский Союз, мы от кого освобождали Европу, от какого фашизма? В каждом втором немецком танке сидел водителем чех»

Александр Тихонов критически высказался в адрес Доминика Гашека.

Бывший голкипер клубов НХЛ , «Спартака» и сборной Чехии осудил лигу за фото и видео с чемпионского парада «Флориды». Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов приняли в нем участие, обернувшись в российские флаги.

«Чему мы удивляемся – виноваты во всем Россия и Советский Союз. Мы от кого освобождали Европу, от какого фашизма? Они все фашисты, в каждом втором немецком танке сидел водителем чех и шел против нас.

Гашек – профашистский человек», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.