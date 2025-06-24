Отец Сергея Бобровского сказал, что Джоэл Кенневилл не очень доверял вратарю.

В минувшем сезоне «Флорида» под руководством Пола Мориса и с Бобровским в воротах выиграла второй подряд Кубок Стэнли.

Кенневилл возглавлял «Пантерс» с 2019 по 2021 год. Он был отстранен от работы с командой на фоне скандала, разгоревшегося из-за дела Кайла Бича .

– Сын открылся вам в этих двух финальных сериях с какой-то новой стороны?

– По большому счету нет. Сергей стабилен психологически, и с каждым годом с этим у него все лучше и лучше. А стремления побеждать меньше не становится. Один Кубок завоевал – хочет следующий. И так же, уверен, будет сейчас, после второго. Не останавливается на достигнутом.

– Вроде бы возраст у него уже достаточно почтенный для хоккея, а, кажется, что играет он все лучше и лучше. По-моему, ни одного неудачного матча в этом плей-офф, не говоря уже о финале!

– Можно сказать и так. Психология у него и была в порядке, а с опытом только крепнет. И ему в этом очень помогают родители, семья, две дочки - наши внучки. Команда, тренерский штаб, который доверяет, – все складывается так, чтобы Сергей хотел становиться лучше и лучше. Джоэл Кенневилл, на мой взгляд, меньше сыну доверял.

– Сергей мне даже говорил, что в то время не чувствовал себя частью команды.

– А пришел Пол Морис – все стало намного лучше. Генеральный менеджер Билл Зито классно подобрал состав, ребята сплотились – и все это вместе привело к успеху. Хоккей – командный вид спорта! – сказал Андрей Бобровский.