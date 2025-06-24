Роман Ротенберг: «Работаем над тем, чтобы через 5 лет у нас были новые Бобровский, Василевский, Малкин, Овечкин. Мы полностью вкладываемся в детей»

Роман Ротенберг рассказал о задаче воспитать новых звезд через 5 лет.

«Флорида » с Сергеем Бобровским в составе выиграла Кубок Стэнли, в финальной серии победив «Эдмонтон» со счетом 4-2.

– IIHF не упомянула Бобровского на поздравительной фотографии, а потом добавила его. Что можете сказать на этот счет?

– Я не видел этой фотографии. Не буду комментировать такие вопросы – это какие‑то провокации. Хочу сказать одно – у нас стоит задача подготовить нового Бобровского. Работаем над тем, чтобы через 5 лет у нас был новый Бобровский, Василевский, Малкин, Овечкин. Мы над этим работаем.

Мы полностью вкладываемся в детей. Сейчас увидим наш уровень, когда сыграем с клубами из Канады и США, а потом поймем, как дальше работать.

Сейчас ребята из АКМ участвуют в турнире в Торонто, и они побеждают у сверстников из других клубов Канады. Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении. Работа продолжается, – сказал первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.