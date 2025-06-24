Отец Бобровского о том, что Сергею не дали «Конн Смайт»: «Это не играет большой роли, главное – Кубок Стэнли. Зачем искать политику? Не стоит в этом копаться»

Отец Бобровского не ищет политику в ситуации с невручением Сергею «Конн Смайта».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский выиграл второй Кубок Стэнли подряд в составе «Флориды».

В голосовании журналистов за обладателя приза самому ценному игроку россиянин занял третье место, уступив партнерам – форвардам Сэму Беннетту и Брэду Маршанду.

– Не было обидно, что второй год подряд Сергею не дали «Конн Смайт Трофи»?

– Нет. Это все не играет большой роли. Конечно, и индивидуальные награды, и «сухари» приятны. Но самое главное - Кубок.

– Сейчас ряд людей в России начали искать в отсутствии «Конн Смайта» политическую подоплеку.

– Да зачем? Не стоит в этом копаться. Все же видят, как Сережу ценят и партнеры, и тренеры, и болельщики «Пантерс». Как скандируют и на матчах, и на чествованиях: «Бобби! Бобби!», – сказал Андрей Бобровский.