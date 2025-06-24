Коваленко о Бобровском и Куликове с флагами РФ на параде «Флориды»: «Отдали дань уважения стране, которая дала путевку в жизнь. Несмотря на безумные комментарии «гашеков»

Андрей Коваленко высказался про Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова.

Хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов приняли участие в чемпионском параде «Флориды», обернувшись в российские флаги.

– Вам понравился финал НХЛ?

– В первую очередь мне понравилось, как Сергей Бобровский обыграл обоих голкиперов «Эдмонтона» – и именно этот фактор оказался решающим, определил исход финала.

Еще понравилось, что на чемпионский парад во Флориде и Бобровский, и другой победитель, защитник Куликов вышли с российскими флагами. Ребята – молодцы!

Продолжили нашу традицию, отдали дань уважения стране, которая дала тебе путевку в жизнь и профессиональную карьеру. Несмотря на очередные безумные комментарии «гашеков».

– То, что Бобровскому вновь не отдали приз самого ценного, – политика?

– Для меня самого загадка, почему трофей не у Бобровского. Повторюсь: его игра стала решающим фактором финала, причем второй год подряд.

Но не думаю, что дело в политике.

Как раз именно НХЛ – та лига, в которой политические факторы не работают. В том числе поэтому те же Бобровский с Куликовым спокойно вышли на парад с российскими флагами, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко .