«Приход Ротенберга в «Локомотив» точно добавит медийности российскому хоккею». Рябыкин о тренере

Дмитрий Рябыкин оценил возможное назначение Романа Ротенберга в «Локомотив».

Ранее появилась информация , что бывший главный тренер СКА вошел в число кандидатов на пост в ярославском клубе.

«Первый раз слышу о том, что Ротенберг может продолжить тренерскую карьеру в «Локомотиве », много чего пишут.

Ротенберг всегда был медийным, его приход в «Локомотив» точно добавит медийности российскому хоккею», – заявил бывший главный тренер «Авангарда».