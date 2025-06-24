«Приход Ротенберга в «Локомотив» точно добавит медийности российскому хоккею». Рябыкин о тренере
Дмитрий Рябыкин оценил возможное назначение Романа Ротенберга в «Локомотив».
Ранее появилась информация, что бывший главный тренер СКА вошел в число кандидатов на пост в ярославском клубе.
«Первый раз слышу о том, что Ротенберг может продолжить тренерскую карьеру в «Локомотиве», много чего пишут.
Ротенберг всегда был медийным, его приход в «Локомотив» точно добавит медийности российскому хоккею», – заявил бывший главный тренер «Авангарда».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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