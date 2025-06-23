Роман Ротенберг: «Тренировать детей – подарок судьбы. Спасибо ребятам за эмоции и самоотдачу. Продолжаем работать»

Роман Ротенберг поделился эмоциями от тренерской работы с детьми.

44-летний специалист занимал должность главного тренера в СКА с января 2022 года, но был отправлен в отставку по ходу этого межсезонья новым советом директоров клуба.

«Тренировать детей – это подарок судьбы. Спасибо вам, ребята, за эмоции и самоотдачу. Продолжаем работать», – написал первый вице-президент ФХР и экс-тренер СКА.

Фото: t.me/rotenberg81