  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Губерниев о Ротенберге: «Без него КХЛ будет не такой яркой. Это не только хоккей, но еще и пресс-конференции, блестящие совершенно высказывания»
14

Губерниев о Ротенберге: «Без него КХЛ будет не такой яркой. Это не только хоккей, но еще и пресс-конференции, блестящие совершенно высказывания»

Дмитрий Губерниев заявил, что без Романа Ротенберга КХЛ потеряет в яркости.

44-летний специалист занимал должность главного тренера в СКА с января 2022 года, но был отправлен в отставку по ходу этого межсезонья новым советом директоров клуба.

«Роман Борисович сказал, что сейчас концентрируется на работе с детьми. Я с ним очень плотно общаюсь, в том числе поддерживаю «Красную Машину Юниор». Очень много талантливых ребят – я сам тому свидетель.

Прекрасные условия для занятий. Редкие, я бы сказал. Тот самый случай, когда сейчас он наберется замечательных эмоций от работы с детьми и обязательно вернется в команду мастеров. И еще всем покажет! Я в него как в тренера верю.

И хочу сказать, что без Ротенберга КХЛ будет, как мне кажется, не такой яркой. Потому что мы помним, что это не только хоккей, который приковывает внимание, но еще и пресс-конференции и блестящие совершенно высказывания.

Поэтому Роман Борисович, не сомневаюсь, продолжит тренерскую работу. Может быть, не завтра, но по крайней мере послезавтра», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРоман Ротенберг
logoСпорт-Экспресс
logoСКА
logoКХЛ
logoДмитрий Губерниев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Работаем над тем, чтобы через 5 лет у нас были новые Бобровский, Василевский, Малкин, Овечкин. Мы полностью вкладываемся в детей»
12сегодня, 11:51
Владимир Крикунов: «Локомотив» – уровень Ротенберга. В клубы вроде «Витязя» ему идти не надо, нужна организация серьезнее»
56сегодня, 11:14
Роман Ротенберг: «Тренировать детей – подарок судьбы. Спасибо ребятам за эмоции и самоотдачу. Продолжаем работать»
16вчера, 19:05
Новиков о Ротенберге: «Питерский хоккейный Дон Кихот с массой идей и начинаний. Но короля играет свита, в СКА она не сыграла»
30вчера, 18:10
Ротенберг о Малкине: «Усилит любой клуб КХЛ, если вернется – как и Овечкин. Они амбассадоры нашего хоккея»
18вчера, 17:30
Главные новости
Фетисов о снятии «Витязя»: «Механизм поддержки клубов не отлажен. Я бы вернул «Металлург» из Новокузнецка в лигу. Там промышленный край, любят хоккей»
124 минуты назад
«Витязь» не сыграет в сезоне КХЛ-2025/26. Лига рассмотрит перевод «Лады» в Западную конференцию
51сегодня, 12:01
Владимир Крикунов: «Локомотив» – уровень Ротенберга. В клубы вроде «Витязя» ему идти не надо, нужна организация серьезнее»
56сегодня, 11:14
Губерниев о «Витязе»: «Я против того, чтобы спасать команды мастеров за счет регионального бюджета. Если спонсор клуба облажался – всего доброго, отряд не заметит потери бойца»
10сегодня, 10:55
«Питтсбург» планирует обмен Карлссона, возможно, придется удерживать часть зарплаты. Но в клубе не расстроятся, если Эрик останется, там верят в его прогресс при Мьюзе
9сегодня, 10:39
Фетисов о «Витязе»: «Он никому не нужен, о каких серьезных потерях для российского хоккея можно говорить? Мы «Спартак» в свое время из лиги выгнали»
51сегодня, 10:10
«Салават» выменял Стюарта у «Витязя» и 21-летнего форварда Хворова у «Авангарда»
13сегодня, 09:46
«Витязь» частично погасил долг по зарплате хоккеистам за сезон‑2024/25: «Планируется, что после продажи всех игроков клуб сможет погасить долги в полном объеме»
11сегодня, 09:17
Фетисов о Могильном: «Давно должен быть в Зале славы, не знаю, почему до сих пор не включен. Будем надеяться, что он отвечает всем требованиям»
11сегодня, 08:43
Береглазов будет зарабатывать 53 млн рублей за сезон по новому контракту с «Локомотивом», Черепанов – 33 млн (Metaratings)
9сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Лады» о возможном переводе на Запад: «Не вижу ничего страшного, экономически это выгоднее по логистике. Гранды чаще будут приезжать в Тольятти»
4 минуты назад
Быков о снятии «Витязя»: «Не думаю, что это бьет по имиджу лиги. Печально и жалко, в первую очередь для болельщиков в Московской области»
215 минут назад
Стюарт заработает 30 млн рублей по контракту с «Салаватом» («Спорт-Экспресс»)
44 минуты назад
Михайлов о снятии «Витязя» из КХЛ: «Трагедии для лиги нет по большому счету. Жаль игроков в первую очередь»
5сегодня, 12:48
«Локомотив» продлил контракты Фроуза и Сурина
3сегодня, 12:22
Роман Ротенберг: «Работаем над тем, чтобы через 5 лет у нас были новые Бобровский, Василевский, Малкин, Овечкин. Мы полностью вкладываемся в детей»
12сегодня, 11:51
«Авангард» продлил контракт ВХЛ с Кириллом Кожевниковым на один сезон
3сегодня, 11:36
Зарплата Уилсона в «Сибири» составит 60+20 млн рублей в год («Чемпионат»)
сегодня, 09:56
«Адмирал» выменял Попова у «Трактора». Контракт с нападающим рассчитан на один сезон
3сегодня, 09:01
Скотт Уилсон перешел в «Сибирь». Контракт – на два года
5сегодня, 08:24