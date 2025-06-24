Губерниев о Ротенберге: «Без него КХЛ будет не такой яркой. Это не только хоккей, но еще и пресс-конференции, блестящие совершенно высказывания»

Дмитрий Губерниев заявил, что без Романа Ротенберга КХЛ потеряет в яркости.

44-летний специалист занимал должность главного тренера в СКА с января 2022 года, но был отправлен в отставку по ходу этого межсезонья новым советом директоров клуба.

«Роман Борисович сказал, что сейчас концентрируется на работе с детьми. Я с ним очень плотно общаюсь, в том числе поддерживаю «Красную Машину Юниор». Очень много талантливых ребят – я сам тому свидетель.

Прекрасные условия для занятий. Редкие, я бы сказал. Тот самый случай, когда сейчас он наберется замечательных эмоций от работы с детьми и обязательно вернется в команду мастеров. И еще всем покажет! Я в него как в тренера верю.

И хочу сказать, что без Ротенберга КХЛ будет, как мне кажется, не такой яркой. Потому что мы помним, что это не только хоккей, который приковывает внимание, но еще и пресс-конференции и блестящие совершенно высказывания.

Поэтому Роман Борисович, не сомневаюсь, продолжит тренерскую работу. Может быть, не завтра, но по крайней мере послезавтра», – сказал комментатор «Матч ТВ».