Владимир Крикунов: «Локомотив» – уровень Ротенберга. В клубы вроде «Витязя» ему идти не надо, нужна организация серьезнее»

Владимир Крикунов считает, что Роман Ротенберг подходит «Локомотиву».

Ранее появилась информация , что бывший главный тренер СКА вошел в число кандидатов на пост в ярославском клубе.

«Роман Ротенберг в «Локомотиве »? Это был бы интересный вариант. С его энергией он сделает клубную вертикаль еще лучше и команды системы будут на ведущих ролях во всех лигах и турнирах, где выступают.

Сильные стороны Романа Борисовича – развитие молодежи, о чем он доказал во время многолетней работы в СКА . Посмотрите, сколько игроков, прошедших через СКА, играет в НХЛ – Подколзин, Мичков, Демидов, Панарин, Гавриков, Кузьменко, Мичков, Хуснутдинов, Никишин....

Причем, многие на ведущих ролях. Тот же Подколзин забил в финале Кубка Стэнли больше Макдэвида, а ведь многие с усмешкой воспринимали, когда Роман их сравнивал.

Такие клубы, как «Локомотив» – это уровень Ротенберга. Там он усилит работу структуры. А в такие, как «Витязь », ему точно идти не надо, нужна организация серьёзнее», – сказал бывший тренер сборной России.