Владимир Крикунов: «Локомотив» – уровень Ротенберга. В клубы вроде «Витязя» ему идти не надо, нужна организация серьезнее»
Ранее появилась информация, что бывший главный тренер СКА вошел в число кандидатов на пост в ярославском клубе.
«Роман Ротенберг в «Локомотиве»? Это был бы интересный вариант. С его энергией он сделает клубную вертикаль еще лучше и команды системы будут на ведущих ролях во всех лигах и турнирах, где выступают.
Сильные стороны Романа Борисовича – развитие молодежи, о чем он доказал во время многолетней работы в СКА. Посмотрите, сколько игроков, прошедших через СКА, играет в НХЛ – Подколзин, Мичков, Демидов, Панарин, Гавриков, Кузьменко, Мичков, Хуснутдинов, Никишин....
Причем, многие на ведущих ролях. Тот же Подколзин забил в финале Кубка Стэнли больше Макдэвида, а ведь многие с усмешкой воспринимали, когда Роман их сравнивал.
Такие клубы, как «Локомотив» – это уровень Ротенберга. Там он усилит работу структуры. А в такие, как «Витязь», ему точно идти не надо, нужна организация серьёзнее», – сказал бывший тренер сборной России.