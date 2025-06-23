Федоров о том, кто должен был получить «Конн Смайт Трофи»: «Бобровский, без сомнения. Ситуация в мире никак не умаляет заслуг наших ребят»

Сергей Федоров считает, что Сергей Бобровский должен был получить «Конн Смайт».

Вратарь «Флориды» выиграл второй подряд Кубок Стэнли вместе с клубом. В голосовании за обладателя приза самому ценному игроку плей-офф он занял 3-е место, уступив партнерам – форвардам Сэму Беннетту и Брэду Маршанду.

«С чисто человеческой стороны раньше были другие правила. Сейчас мир изменился, но от этого достоинство и величие наших пацанов, которые выиграли кубок два года подряд в поединке с очень сложным, талантливым соперником, никак не умаляется.

Если вы спросите меня, кто MVP плей-офф, без сомнения, с точки зрения своего хоккейного опыта, им является Сергей Бобровский .

Вы знаете, какой детский сад ИИХФ творит, и нынешняя ситуация в мире никак не умаляет заслуг наших ребят, которые бились и отдались этой победе», – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта».

После победы «Флориды» Международная федерация хоккея выложила в соцсетях поздравительный коллаж с фото игроков «Пантерс» в форме национальных сборных – россиян на нем не было .

Затем пост был удален, а на выложенной вскоре новой версии коллажа присутствовало изображение Бобровского.

