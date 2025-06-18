ИИХФ не отметила россиян на постере о чемпионстве «Флориды». На нем размещены фото игроков «Пантерс» в форме своих сборных

ИИХФ не отметила россиян на постере о чемпионстве «Флориды».

Международная федерация хоккея опубликовала постер, посвященный победе «Флориды» в розыгрыше Кубка Стэнли-2025.

На коллаже вместе с изображением трофея были размещены фото хоккеистов «Пантерс» в форме национальных сборных.

Российские хоккеисты – вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов – на постер не попали. Аналогичная ситуация была и в прошлом году.

Напомним, что с 2022 года сборные России всех возрастов отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ. На днях стало известно, что российская национальная сборная не будет допущена к участию в Олимпиаде-2026.

Постер: соцсети ИИХФ.