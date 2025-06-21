Рыбин про «Конн Смайт»: «Не сказал бы, что Бобровского прокатили мимо заслуженной награды. Были матчи, где он по 4 шайбы пропускал. Не стоит говорить о политическом факторе»
Лучший снайпер плей-офф-2025 Сэм Беннетт стал обладателем «Конн Смайт Трофи». Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал 3-м в голосовании.
«Я б не сказал, что Сергея прокатили мимо заслуженной награды. Безусловно, это очень важная фигура для «Флориды», но были матчи, где он по четыре шайбы пропускал. А Сэм Беннетт, который получил награду, много забивал.
Я не думаю, что Сергей об этом много думает. Он и так уже вписал свое имя в историю. У него два подряд Кубка Стэнли. В том, что Сергея не признали самым ценным игроком плей-офф, нет ничего несправедливого. Тем более не стоит говорить о политическом факторе», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
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