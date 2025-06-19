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  • Новиков о Кубке Стэнли: «Есть фильм «Подвиг разведчика», а я бы ввел оборот «Подвиг Бобровского». Его вклад в победу стоит миллиарды долларов»
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Новиков о Кубке Стэнли: «Есть фильм «Подвиг разведчика», а я бы ввел оборот «Подвиг Бобровского». Его вклад в победу стоит миллиарды долларов»

Юрий Новиков оценил вклад вратаря Сергея Бобровского в успех «Пантерс».

Ранее «Флорида» обыграла «Эдмонтон» и во второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли, выиграв серию 4-2. В составе победителей выступают два россиянина – Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.

«Нельзя не отметить победу «Флориды». Везде в НХЛ сражаются наши парни. Есть фильм «Подвиг разведчика», а я бы ввел такой оборот, как «Подвиг Бобровского». Горжусь тем, что я, образно говоря, на этой земле работал и что-то посеял.

Вратарь – это команда. Ни один игрок и тренер не может сделать то, что делает вратарь. Вклад Бобровского стоит миллиарды долларов.

Вратарь – тяжелейшая профессия. Они вносят основной вклад в победу команд. Не обижаю полевых «Флориды», но проигрывает и выигрывает вратарь. Поздравляю Бобровского, Баркова и Куликова. Мы ими гордимся», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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