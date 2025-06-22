Генменеджер «Эдмонтона» о Макдэвиде: «Главное для него – победа. Им не движет статистика, рекорды или деньги. Его волнует только Кубок»
Стэн Боумэн рассказал об одержимости Коннора Макдэвида завоеванием Кубка Стэнли.
В финальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтон» уступил «Флориде» со счетом 2-4.
«Нет никаких сомнений, что для Коннора главное – это победа. С самой первой встречи он говорил только о том, что хочет выиграть Кубок – это все, что его волнует.
Им не движет статистика, рекорды или деньги, и именно это нам в нем так нравится. Да, моя задача – наладить с Коннором такое взаимодействие и показать, что мы все стремимся к тому же самому.
У нас у всех одна цель, и я знаю, насколько он страстно хочет победить, и это то, что я в нем особенно ценю. Он не просто фантастический хоккеист – он замечательный человек, великий лидер и невероятно мотивирован на то, чтобы сделать все необходимое», – сказал генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
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