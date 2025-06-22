Генменеджер «Эдмонтона» о Макдэвиде: «Главное для него – победа. Им не движет статистика, рекорды или деньги. Его волнует только Кубок»

Стэн Боумэн рассказал об одержимости Коннора Макдэвида завоеванием Кубка Стэнли.

В финальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтон» уступил «Флориде» со счетом 2-4.

«Нет никаких сомнений, что для Коннора главное – это победа. С самой первой встречи он говорил только о том, что хочет выиграть Кубок – это все, что его волнует.

Им не движет статистика, рекорды или деньги, и именно это нам в нем так нравится. Да, моя задача – наладить с Коннором такое взаимодействие и показать, что мы все стремимся к тому же самому.

У нас у всех одна цель, и я знаю, насколько он страстно хочет победить, и это то, что я в нем особенно ценю. Он не просто фантастический хоккеист – он замечательный человек, великий лидер и невероятно мотивирован на то, чтобы сделать все необходимое», – сказал генеральный менеджер «Эдмонтона » Стэн Боумэн .