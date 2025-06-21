Дементьев о рекорде Овечкна: «Макдэвиду будет сложно достигнуть планки, которую задрал Александр»

Алексей Дементьев сравнил Александра Овечкина и Коннора Макдэвида по навыкам.

Капитан «Вашингтона » является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ , на его счету 897 шайб. Макдэвид за карьеру забил 361 гол в 712 играх в регулярных сезонах.

«Смотрите, если рассматривать Коннора Макдэвида как следующего по уровню таланта, который соответствует Александру Овечкину, то ему будет очень сложно выполнить тот норматив и ту планку, которую задрал Александр Овечкин », – сказал агент Алексей Дементьев в ответ на вопрос о том, кто может побить рекорд Овечкина.