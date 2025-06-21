«Чикаго» выкупит контракт Броди. У Ти Джея оставался еще сезон на 3,75 млн долларов
«Чикаго» выкупит контракт Ти Джея Броди.
«Блэкхокс» выставили 35-летнего защитника на драфт отказов с целью последующего выкупа контракта. У канадца оставался еще год по соглашению с кэпхитом 3,75 млн долларов.
Благодаря выкупу «Чикаго» сэкономит 516 667 долларов в платежной ведомости.
В минувшем сезоне Броди провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрал 10 (2+8) очков при полезности «минус 17».
Броди присоединился к «Чикаго» летом 2024 года, подписав двухлетний контракт на 7,5 миллиона долларов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: TSN
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