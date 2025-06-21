«Чикаго» выкупит контракт Броди. У Ти Джея оставался еще сезон на 3,75 млн долларов

«Чикаго» выкупит контракт Ти Джея Броди.

«Блэкхокс» выставили 35-летнего защитника на драфт отказов с целью последующего выкупа контракта. У канадца оставался еще год по соглашению с кэпхитом 3,75 млн долларов.

Благодаря выкупу «Чикаго » сэкономит 516 667 долларов в платежной ведомости.

В минувшем сезоне Броди провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ , набрал 10 (2+8) очков при полезности «минус 17».

Броди присоединился к «Чикаго» летом 2024 года, подписав двухлетний контракт на 7,5 миллиона долларов.