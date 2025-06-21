Барков, Ахо, Хейсканен, Лунделль, Рантанен, Сарос и Луостаринен – в составе Финляндии на ОИ-2026 по версии сайта НХЛ

НХЛ назвала предварительный состав сборной Финляндии на Олимпиаду.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милан и Кортина д’Ампеццо.

Официальный сайт НХЛ опубликовал возможный состав финской команды на турнир.

Вратари: Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Юкко-Пекка Луукконен («Баффало»), Юусе Сарос («Нэшвилл»).

Защитники: Миро Хейсканен , Эса Линделль (оба – «Даллас»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Олли Мяяття, Юусо Вялимяки (оба – «Юта»), Нико Миккола («Флорида»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия»), Урхо Вааканайнен («Рейнджерс»).

Нападающие: Себастьян Ахо, Йеспери Котканиеми (оба – «Каролина»), Александр Барков, Антон Лунделль, Ээту Луостаринен (все – «Флорида»), Микаэль Гранлунд, Роопе Хинтц, Микко Рантанен (все – «Даллас»), Эрик Хаула («Нэшвилл»), Каапо Какко, Эели Толванен (оба –«Сиэтл»), Патрик Лайне («Монреаль»), Арттури Лехконен («Колорадо»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).