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Барков, Ахо, Хейсканен, Лунделль, Рантанен, Сарос и Луостаринен – в составе Финляндии на ОИ-2026 по версии сайта НХЛ

НХЛ назвала предварительный состав сборной Финляндии на Олимпиаду.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милан и Кортина д’Ампеццо.

Официальный сайт НХЛ опубликовал возможный состав финской команды на турнир.

Вратари: Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Юкко-Пекка Луукконен («Баффало»), Юусе Сарос («Нэшвилл»).

Защитники: Миро Хейсканен, Эса Линделль (оба – «Даллас»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Олли Мяяття, Юусо Вялимяки (оба – «Юта»), Нико Миккола («Флорида»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия»), Урхо Вааканайнен («Рейнджерс»).

Нападающие: Себастьян Ахо, Йеспери Котканиеми (оба – «Каролина»), Александр Барков, Антон Лунделль, Ээту Луостаринен (все – «Флорида»), Микаэль Гранлунд, Роопе Хинтц, Микко Рантанен (все – «Даллас»), Эрик Хаула («Нэшвилл»), Каапо Какко, Эели Толванен (оба –«Сиэтл»), Патрик Лайне («Монреаль»), Арттури Лехконен («Колорадо»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСборная Финляндии по хоккею
logoЭса Линделль
logoКевин Ланкинен
logoНико Миккола
logoМиро Хейсканен
logoЮусе Сарос
logoУрхо Вааканайнен
logoОлли Мяяття
logoЮкко-Пекка Луукконен
logoРасмус Ристолайнен
logoЮусо Вялимяки
logoХенри Йокихарью
logoЙеспери Котканиеми
logoАнтон Лунделль
logoЭели Толванен
logoАрттури Лехконен
logoМикко Рантанен
logoТеуво Терявяйнен
logoЭрик Хаула
logoЭэту Луостаринен
logoРоопе Хинтц
logoМикаэль Гранлунд
logoПатрик Лайне
logoАлександр Барков
logoСебастьян Ахо
logoКаапо Какко
logoолимпийский хоккейный турнир
logoНХЛ
logoОлимпиада-2026
logoБаффало
logoЮта
logoСиэтл
logoРейнджерс
logoБостон
logoМонреаль
logoФлорида
logoФиладельфия
logoДаллас
logoНэшвилл
logoЧикаго
logoКаролина
logoКолорадо
logoВанкувер
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