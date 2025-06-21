Тренер «Нефтехимика» Гришин: «Возрастные игроки из НХЛ готовы ехать в КХЛ только на хорошие деньги. Из-за инфляции, курса доллара в России играть не так выгодно»

Игорь Гришин рассказал, почему игроки из НХЛ едут в КХЛ на большие контракты.

– На североамериканский или европейский рынок ориентируетесь при выборе игроков?

– Разумеется, мы смотрим и ориентируемся, но тут возникают трудности в желании самих игроков. У нас есть контакты, есть общение, но не все игроки готовы сюда ехать.

Сейчас пошла мода, что в Северной Америке все больше молодых игроков в Европу приезжают, чем в Россию. Не знаю, комфортнее им там, наверное.

А возрастные, поигравшие в НХЛ и АХЛ опытные хоккеисты готовы приехать сюда, но только на большие контракты. Хочешь мастеровитого игрока из Северной Америки – плати хорошие деньги.

Потому что в связи с инфляцией, скачущим курсом доллара им уже в России играть не так выгодно. Им легче выбрать, например, швейцарскую лигу. А вот молодые парни, у которых нет шанса заиграть в НХЛ , выбирают разные европейские лиги.

Очень много ведь североамериканцев играют в Словакии, Финляндии, Швеции. Мы смотрим рынок Северной Америки, пытаемся договориться, но процесс очень сложный, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин .