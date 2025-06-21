«Чикаго» выменял Бураковски у «Сиэтла» на Велено

«Чикаго» выменял форварда Андре Бураковски у «Сиэтла».

Взамен «Кракен» получил нападающего Джозефа Велено .

30-летний Андре Бураковски набрал 37 (10+27) очков в 79 играх регулярного чемпионата-2024/25 за «Сиэтл ».

25-летний Джозеф Велено отметился 17 (8+9) баллами в 74 играх регулярки за «Детройт» и «Чикаго ».