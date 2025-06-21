«Чикаго» выменял Бураковски у «Сиэтла» на Велено
«Чикаго» выменял форварда Андре Бураковски у «Сиэтла».
Взамен «Кракен» получил нападающего Джозефа Велено.
30-летний Андре Бураковски набрал 37 (10+27) очков в 79 играх регулярного чемпионата-2024/25 за «Сиэтл».
25-летний Джозеф Велено отметился 17 (8+9) баллами в 74 играх регулярки за «Детройт» и «Чикаго».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Чикаго»
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