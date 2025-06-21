  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Подколзин сводил партнеров из «Эдмонтона» в русский ресторан: «За столом были русский, немец, канадец, финн – как в анекдоте. Заказал оливье, селедка под шубой не всем зашла»
7

Подколзин сводил партнеров из «Эдмонтона» в русский ресторан: «За столом были русский, немец, канадец, финн – как в анекдоте. Заказал оливье, селедка под шубой не всем зашла»

Василий Подколзин рассказал, что пригласил игроков «Ойлерс» в русский ресторан.

– Вы выкладывали фото из русского ресторана с одноклубниками. Как им наша кухня? 

– Это был, наверное, лучший день сезона. И это не только мое мнение. Мы были в Нью-Йорке, у нас был выходной. Я давно хотел сводить кого-нибудь, но боялся – вдруг не понравится.

Закинул Леону идею за две недели до нашей поездки в Нью-Йорк – он сразу: «Конечно, бронируй». Пригласил еще пару человек. У нас за столом были русский, немец, канадец, финн – как в анекдоте. Назвали чат Four Nations – тогда еще как раз турнир Четырех наций недавно закончился.

И все ребята очень ждали нашего похода в ресторан, потому что для них это что-то новое, обычно же все ходят в стейк-хаусы или в итальянский. Я даже начал переживать, вдруг им не зайдет.

Я заказал оливье, селедку под шубой. Шуба не всем зашла – ну, с первого раза мало кому заходит. Надо второй раз сходить. Но в целом всем очень понравилось. Об этом все говорили.

Настолько, что на следующий день главный тренер подошел: «Что за ресторан? Хочу сходить». И тренерский штаб тоже сходил. Это было событие. Если все будет нормально, в следующем сезоне хочу сделать там командный ужин.

Единственное, за что переживаю – чтобы никому плохо не стало. Все-таки еда непривычная. Но в этот раз всем зашло. Мы ели борщ с салом – и ребята до сих пор это вспоминают. Даже Пикар говорил: «Когда пойдем в МариVanna?» Так что думаю, сделаем традицией, – сказал форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoКэлвин Пикар
logoЛеон Драйзайтль
Питание
еда
logoВасилий Подколзин
logoНХЛ
logoЭдмонтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Подколзин о провокациях: «Маршанд что-то говорил, у «Флориды» много неприятных ребят, есть Ткачак, 4-е звено. Но и у нас есть такие игроки, мы не белые и пушистые»
3сегодня, 13:55
Василий Подколзин: «Отец Драйзайтля приезжал на финал, говорит: «Я в Чехии вырос, с русскими играл». Несколько слов по-русски знает, разговор поддержать может»
1сегодня, 12:41
Подколзин о том, зачем ударил Кузьменко клюшкой: «Чтобы соперники понимали: русский русского тоже может задеть. Это психология. Вы бы видели, как Капанен ругался с финнами из «Флориды»
24сегодня, 11:43
Главные новости
Кушанашвили о Никитине в ЦСКА: «Вернулся в клуб, где его унизили увольнением. Что это? Он может говорить про новый вызов, но есть только один – деньги»
1 минуту назад
Менеджеры клубов НХЛ «шокированы» лишним весом Рябкина. Форвард не попал в топ‑25 ни в одном из тестов и «вел себя как бык» на собеседованиях («Матч ТВ»)
1930 минут назад
Борис Ротенберг о ЧМ по хоккею без России: «Видел, как играли финны. В КХЛ скорости гораздо выше, хоккей более агрессивный и мобильный»
14сегодня, 14:59
Рыбин про Бобровского и «Конн Смайт»: «Не сказал бы, что прокатили мимо заслуженной награды, были матчи, где он по 4 шайбы пропускал. Не стоит говорить о политике»
2сегодня, 14:52
Гернат может перейти в ЦСКА
15сегодня, 14:42
«Чикаго» выменял Бураковски у «Сиэтла» на Велено
15сегодня, 14:30
Кушанашвили о Ларионове в СКА: «Тренера, обосравшего свои отношения с «Торпедо», зовут в команду с бюджетом ВВП Грузии на 15 лет вперед. Вот чем руководствуются люди?»
24сегодня, 14:17
Подколзин о провокациях: «Маршанд что-то говорил, у «Флориды» много неприятных ребят, есть Ткачак, 4-е звено. Но и у нас есть такие игроки, мы не белые и пушистые»
3сегодня, 13:55
Яровой улетел в США. Форвард близок к подписанию контракта новичка с «Каролиной» («Матч ТВ»)
4сегодня, 13:43
Тренер академии «Ак Барса» о том, что Бобровский не получил «Конн Смайт»: «Политические игры по отношению к России, другого расклада быть не может»
13сегодня, 13:27
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Рыбин: «Эдмонтону» нужен сильный вратарь, Кубок Стэнли со Скиннером не выиграть. Мне доказывали, что он средний голкипер, но какая разница?»
18 минут назад
Лебедев о рекорде Овечкина: «Ррадовался за Сашу вместе со своей страной. Он пример для молодежи. Нормальный человек, наш русский парень»
48 минут назад
Пашин о Жамнове: «Ты должен доказывать, что заслуживаешь быть в его команде. У «Спартака» все тренеры с большим опытом»
2сегодня, 15:44
Щитов о том, что ИИХФ не поздравила россиян из «Флориды» с Кубком Стэнли: «Спортсмены – лидеры мнений, по ним хотят ударить, расшатать наше общество»
2сегодня, 15:11
Борис Ротенберг о плей-офф КХЛ: «Болел за «Локомотив», чтобы они победили и отнесли кубок на могилы ребят, погибших в авиакатастрофе. Рад за команду, они сделали исторический шаг»
6сегодня, 13:59
Михайлов о латинице в КХЛ: «Мы сами почти ничего не придумываем, в основном копируем – в данном случае с НХЛ. Вот и все. Особой проблемы в этом не вижу»
5сегодня, 13:34
Василий Подколзин: «Отец Драйзайтля приезжал на финал, говорит: «Я в Чехии вырос, с русскими играл». Несколько слов по-русски знает, разговор поддержать может»
1сегодня, 12:41
Лемтюгов стал главным тренером «Тороса» ️
1сегодня, 11:59
Василий Подколзин: «В понедельник лечу в Россию. Слава богу, удалось купить билеты – хочу побыстрее попасть домой и провести время с семьей»
1сегодня, 10:53
Зибанежад, Густавссон, Эрик Карлссон, Эрикссон Эк, Форсберг – в составе Швеции на ОИ-2026 по версии сайта НХЛ
сегодня, 10:46