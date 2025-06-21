Подколзин сводил партнеров из «Эдмонтона» в русский ресторан: «За столом были русский, немец, канадец, финн – как в анекдоте. Заказал оливье, селедка под шубой не всем зашла»

Василий Подколзин рассказал, что пригласил игроков «Ойлерс» в русский ресторан.

– Вы выкладывали фото из русского ресторана с одноклубниками. Как им наша кухня?

– Это был, наверное, лучший день сезона. И это не только мое мнение. Мы были в Нью-Йорке, у нас был выходной. Я давно хотел сводить кого-нибудь, но боялся – вдруг не понравится.

Закинул Леону идею за две недели до нашей поездки в Нью-Йорк – он сразу: «Конечно, бронируй». Пригласил еще пару человек. У нас за столом были русский, немец, канадец, финн – как в анекдоте. Назвали чат Four Nations – тогда еще как раз турнир Четырех наций недавно закончился.

И все ребята очень ждали нашего похода в ресторан, потому что для них это что-то новое, обычно же все ходят в стейк-хаусы или в итальянский. Я даже начал переживать, вдруг им не зайдет.

Я заказал оливье, селедку под шубой. Шуба не всем зашла – ну, с первого раза мало кому заходит. Надо второй раз сходить. Но в целом всем очень понравилось. Об этом все говорили.

Настолько, что на следующий день главный тренер подошел: «Что за ресторан? Хочу сходить». И тренерский штаб тоже сходил. Это было событие. Если все будет нормально, в следующем сезоне хочу сделать там командный ужин.

Единственное, за что переживаю – чтобы никому плохо не стало. Все-таки еда непривычная. Но в этот раз всем зашло. Мы ели борщ с салом – и ребята до сих пор это вспоминают. Даже Пикар говорил: «Когда пойдем в МариVanna?» Так что думаю, сделаем традицией, – сказал форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин .