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  • Подколзин о провокациях: «Маршанд что-то говорил, у «Флориды» много неприятных ребят, есть Ткачак, 4-е звено. Но и у нас есть такие игроки, не надо думать, что мы белые и пушистые»
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Подколзин о провокациях: «Маршанд что-то говорил, у «Флориды» много неприятных ребят, есть Ткачак, 4-е звено. Но и у нас есть такие игроки, не надо думать, что мы белые и пушистые»

Василий Подколзин высказался о самых неприятных игроках в составе «Флориды».

В плей-офф-2025 «Эдмонтон» второй раз подряд проиграли в финале Кубка Стэнли «Пантерс».

– Кто во «Флориде» был самым неприятным соперником? Маршанд, Ткачак, Беннетт?

– Маршанд, кстати, уже отошел от этого. Он что-то говорил, но у «Флориды» много неприятных ребят. Есть Ткачак, есть четвертое звено – они тоже в этом деле мастера. Играют не много, но как будто бы свою работу сделали. Поэтому тяжело выделить кого-то одного. Или даже трех.

Есть какое-то количество игроков, которые, помимо того что играют, еще и провоцируют. Но если говорить честно, то и у нас есть такие. Это не так, что мы всегда только реагировали.

Когда проигрывали, например, в третьем матче, когда было 140 минут штрафа – понятно же, что мы делали это специально. Закидывали им удочку на следующую игру, чтобы они не расслаблялись. Не то чтобы мы отвечали на провокации. Не надо думать, что мы такие белые и пушистые.

Мы тоже свое дело знали, свое дело делали. Это часть игры. Я считаю, что это действительно большая часть игры. Иногда надо закинуть удочку в третьем периоде, когда проигрываешь, чтобы задать настроение на следующий матч. Это все равно сидит, – сказал форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин.

Маршанд приклеил на свою футболку логотип «Эдмонтона» с подписью «Лузеры»

«Какой еще Коннор Макдэвид?» Ткачак упомянул форварда на вечеринке в честь победы «Флориды», фанаты начали скандировать «##### Макдэвида»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoБрэд Маршанд
logoФлорида
logoЭдмонтон
logoКубок Гагарина
logoМэттью Ткачак
logoНХЛ
logoВасилий Подколзин
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