Василий Подколзин: «Отец Драйзайтля приезжал на финал, говорит: «Я в Чехии вырос, с русскими играл». Несколько слов по-русски знает, разговор поддержать может»
Василий Подколзин рассказал о знакомстве с отцом Леона Драйзайтля.
– А у Драйзайтля отец ведь из Чехии? Он какие-то русские слова понимает?
– Да, да, он тренер. Приезжал на финал, я с ним познакомился. Он сам говорит: «Я в Чехии вырос, с русскими играл, немного понимаю».
И реально, несколько слов по-русски знает. Мой брат вчера что-то ему сказал – он ответил. Понимает. Разговор поддержать может, – сказал форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин.
В плей-офф-2025 «Ойлерс» второй раз подряд проиграли в финале Кубка Стэнли «Флориде».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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