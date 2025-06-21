Василий Подколзин: «Отец Драйзайтля приезжал на финал, говорит: «Я в Чехии вырос, с русскими играл». Несколько слов по-русски знает, разговор поддержать может»

Василий Подколзин рассказал о знакомстве с отцом Леона Драйзайтля.

– А у Драйзайтля отец ведь из Чехии? Он какие-то русские слова понимает?

– Да, да, он тренер. Приезжал на финал, я с ним познакомился. Он сам говорит: «Я в Чехии вырос, с русскими играл, немного понимаю».

И реально, несколько слов по-русски знает. Мой брат вчера что-то ему сказал – он ответил. Понимает. Разговор поддержать может, – сказал форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин .

В плей-офф-2025 «Ойлерс» второй раз подряд проиграли в финале Кубка Стэнли «Флориде».