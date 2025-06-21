Подколзин о том, зачем ударил Кузьменко клюшкой: «Чтобы соперники понимали: русский русского тоже может задеть. Это психология. Вы бы видели, как Капанен ругался с финнами из «Флориды»

Василий Подколзин высказался о том, что ударил Андрея Кузьменко клюшкой по колену.

– В одном из матчей вы ударили Андрея Кузьменко клюшкой по колену. Расскажите, что это было.

– Мы проигрывали тогда. Я до этого еще Байфилда ударил. Просто надо было закинуть удочку. Судьи сразу свистнули, сказали: «Все, уходи».

Я понимал, что делаю. Я видел, кто едет, и понимал, зачем это. Просто чтобы соперники тоже понимали: русский русского тоже может задеть. Все это – психология. Это все может остаться в голове.

Вы бы видели, как Капанен с финнами ругался из «Флориды». Я даже представить не мог, что люди из одной страны так могут общаться. У меня не получилось бы вести такой dirty talk, из уважения, из воспитания.

Но плей-офф делает из людей другие версии себя. На два месяца ты становишься другим – лучшей версией себя, можно сказать. Ты не думаешь, кто против тебя: русский, финн – все равно. Главное – выиграть, – сказал форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин .

В плей-офф-2025 «Ойлерс» второй раз подряд проиграли в финале Кубка Стэнли «Флориде».