Маршанд про слова инсайдера о возможном переходе в «Торонто»: «Черт, чувак... Люди хотят это увидеть?»

Брэд Маршанд отреагировал на слова инсайдера о возможном переходе в «Торонто».

37-летний форвард выиграл Кубок Стэнли-2025 с «Флоридой». 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.

Ранее The Leafs Nation в соцсети выложили цитату журналиста Sportsnet Ника Кипреоса, который сказал: «Я не знаю, как Маршанд может не стать игроком «Мэйпл Лифс».

«Черт, чувак... Люди хотят это увидеть?» – прокомментировал публикацию нападающий «Флориды» Брэд Маршанд.

Маршанд, ранее выступавший за «Бостон», выиграл пять седьмых матчей плей-офф против «Торонто» за свою карьеру, в том числе во втором раунде Кубка Стэнли-2025.

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