Маршанд поблагодарил бывшие клубы игроков из чемпионского состава «Флориды». Брэд назвал Форслинга «мистер драфт отказов» и отметил «Калгари» на фото Беннетта: «Спасибо за MVP»

Брэд Маршанд потроллил бывшие клубы игроков из чемпионского состава «Флориды».

В завершившемся сезоне «Пантерс» стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв «Эдмонтон» со счетом 4-2 в финальной серии.

Нападающий «Флориды» Брэд Маршанд в социальной сети опубликовал несколько сторис, в которых отметил некоторых игроков команды и поблагодарил их бывшие клубы.

В частности, канадец выложил фотографию с форвардом Сэмом Беннеттом , тэгнул аккаунт «Калгари» и подписал снимок: «Спасибо за MVP».

Маршанд также запостил фото с защитником Густавом Форслингом , выделил аккаунты клубы АХЛ «Рокфорд», «Шарлотт», а также «Ванкувер» и «Каролину», оставив подпись: «мистер драфт отказов».

Кроме того, Брэд опубликовал фотографию вратаря Сергея Бобровского с отметкой аккаунтов «Филадельфии» и «Коламбуса».

Маршанд передал привет бывшим: устроил флешмоб после победы в Кубке Стэнли