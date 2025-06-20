Маршанд поблагодарил бывшие клубы игроков из чемпионского состава «Флориды». Брэд назвал Форслинга «мистер драфт отказов» и отметил «Калгари» на фото Беннетта: «Спасибо за MVP»
В завершившемся сезоне «Пантерс» стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв «Эдмонтон» со счетом 4-2 в финальной серии.
Нападающий «Флориды» Брэд Маршанд в социальной сети опубликовал несколько сторис, в которых отметил некоторых игроков команды и поблагодарил их бывшие клубы.
В частности, канадец выложил фотографию с форвардом Сэмом Беннеттом, тэгнул аккаунт «Калгари» и подписал снимок: «Спасибо за MVP».
Маршанд также запостил фото с защитником Густавом Форслингом, выделил аккаунты клубы АХЛ «Рокфорд», «Шарлотт», а также «Ванкувер» и «Каролину», оставив подпись: «мистер драфт отказов».
Кроме того, Брэд опубликовал фотографию вратаря Сергея Бобровского с отметкой аккаунтов «Филадельфии» и «Коламбуса».
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