«Дай мне контракт». Маршанд о том, что сказал бы генменеджеру «Флориды»

Брэд Маршанд попросил у генменеджера «Флориды» новый контракт.

37-летний форвард выиграл Кубок Стэнли-2025 с «Флоридой». 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.

Маршанд ответил на вопрос о том, что сказал бы генеральному менеджеру «Пантерс» Биллу Зито .

«Дай мне контракт», – смеясь сказал нападающий «Флориды» Брэд Маршанд .

Генменеджер «Флориды» о Маршанде, Беннетте и Экбладе: «Мы сможем подписать всех, думаю»

Маршанд выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого. Он 5-й игрок в истории НХЛ с таким перерывом