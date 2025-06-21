«Дай мне контракт». Маршанд о том, что сказал бы генменеджеру «Флориды»
Брэд Маршанд попросил у генменеджера «Флориды» новый контракт.
37-летний форвард выиграл Кубок Стэнли-2025 с «Флоридой». 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.
Маршанд ответил на вопрос о том, что сказал бы генеральному менеджеру «Пантерс» Биллу Зито.
«Дай мне контракт», – смеясь сказал нападающий «Флориды» Брэд Маршанд.
Генменеджер «Флориды» о Маршанде, Беннетте и Экбладе: «Мы сможем подписать всех, думаю»
Маршанд выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого. Он 5-й игрок в истории НХЛ с таким перерывом
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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