Майоров о поражении СССР в Лейк-Плэсиде-1980: «Обосрались по полной, про допинг у США – фантазии. Тихонова сгубила педантичность, народ устал от этого режима»
Сборная под руководством Виктора Тихонова проиграла команде США, составленной из студентов, со счетом 3:4. В Северной Америке та победа вошла в историю как «Чудо на льду».
– Вы хоккей чувствуете как никто. Тихонову советы давали?
– Если я что-то говорил, советовал – ответа не следовало. Тихонов это принимал и, очевидно, потом обдумывал. Чтоб сразу ответить – «Это не так, а лучше попробовать вот это» – ни разу не было! Молча закрывал тему, оставлял за собой последнее слово.
А с некоторых пор я вообще перестал влезать в эти дела. Думаю: к чему мне? В конце концов, я администратор. Команда устроена. Если есть бытовые проблемы – давайте будем решать.
– Это после какого-то случая вы решили?
– Да. Один раз Тихонов сам спросил: «Как?» Я ответил: «У нас команда не совсем в порядке, Виктор Васильевич».
– Что-то по составу?
– По игре. Это было в Лейк-Плэсиде, где мы обосрались по полной программе. Тихонов услышал, вскипел: «Как ты можешь такое говорить? Специалист, ###!» Я отвечаю – ты сам не видишь, что ли?
– Все было настолько печально?
– Ладно, мы проиграли этим американцам. Так перед этим еле уползли от финнов!
– Вообще не помню.
– Нас спас Володя Крутов, забросил две шайбы в последние пять минут. Как-то выиграли. У финнов, елки-палки! Вот после этого матча Тихонов меня спросил.
– Почему все было так скверно?
– Тихонова сгубила вот эта его педантичность. Выглядело карикатурно! «Так, мы в сентябре пять километров не добежали. Сейчас ноябрь, давайте эти пять километров пробежим». Вот он такой во всем – бумажки, записочки, блокнотики...
Мы жили в олимпийской деревне. Какие там условия были – это отдельный вопрос. От этой тюрьмы 40 минут езды на автобусе до катка. Как правило, играли мы в 5 вечера. Раскатка в половине десятого. Что делал Тихонов? Поднимал команду в 7 утра!
Народ просто устал от этого режима. Да и устал вообще. Какой смысл устраивать раскатку, если у тебя игра в пять вечера? Я сам был тренером – никогда этого не делал. Ребята могли выспаться, спокойно позавтракать, отдохнуть, провести собрание. А когда я ему сказал, что двигаемся плохо – он мне скандал устроил!
– Больше не говорили?
– Никогда. На этом закончил. Сыч меня на той Олимпиаде спрашивал – я ему все повторил, что сказал Тихонову. «А ты говорил с ним?» – «Пытался. Но он меня уже года три не слушает. Поговорите с ним, он любит начальников. Может, вас послушает».
Не знаю, поговорили или нет. Вскоре завалились американцам.
– Это Тихонов проиграл Лейк-Плэсид?
– Я считаю – да.
– Потом-то пошли завиральные теории – якобы Штаты играли под допингом.
– У нас там была команда на голову сильнее этих американцев. Им бы никакой допинг не помог. Про допинг – это фантазии, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.