Майоров о поражении СССР в Лейк-Плэсиде-1980: «Обосрались по полной, про допинг у США – фантазии. Тихонова сгубила педантичность, народ устал от этого режима»

Борис Майоров назвал причину неудачи СССР на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде.

Сборная под руководством Виктора Тихонова проиграла команде США, составленной из студентов, со счетом 3:4. В Северной Америке та победа вошла в историю как «Чудо на льду».

– Вы хоккей чувствуете как никто. Тихонову советы давали?

– Если я что-то говорил, советовал – ответа не следовало. Тихонов это принимал и, очевидно, потом обдумывал. Чтоб сразу ответить – «Это не так, а лучше попробовать вот это» – ни разу не было! Молча закрывал тему, оставлял за собой последнее слово.

А с некоторых пор я вообще перестал влезать в эти дела. Думаю: к чему мне? В конце концов, я администратор. Команда устроена. Если есть бытовые проблемы – давайте будем решать.

– Это после какого-то случая вы решили?

– Да. Один раз Тихонов сам спросил: «Как?» Я ответил: «У нас команда не совсем в порядке, Виктор Васильевич».

– Что-то по составу?

– По игре. Это было в Лейк-Плэсиде, где мы обосрались по полной программе. Тихонов услышал, вскипел: «Как ты можешь такое говорить? Специалист, ###!» Я отвечаю – ты сам не видишь, что ли?

– Все было настолько печально?

– Ладно, мы проиграли этим американцам. Так перед этим еле уползли от финнов!

– Вообще не помню.

– Нас спас Володя Крутов, забросил две шайбы в последние пять минут. Как-то выиграли. У финнов, елки-палки! Вот после этого матча Тихонов меня спросил.

– Почему все было так скверно?

– Тихонова сгубила вот эта его педантичность. Выглядело карикатурно! «Так, мы в сентябре пять километров не добежали. Сейчас ноябрь, давайте эти пять километров пробежим». Вот он такой во всем – бумажки, записочки, блокнотики...

Мы жили в олимпийской деревне. Какие там условия были – это отдельный вопрос. От этой тюрьмы 40 минут езды на автобусе до катка. Как правило, играли мы в 5 вечера. Раскатка в половине десятого. Что делал Тихонов? Поднимал команду в 7 утра!

Народ просто устал от этого режима. Да и устал вообще. Какой смысл устраивать раскатку, если у тебя игра в пять вечера? Я сам был тренером – никогда этого не делал. Ребята могли выспаться, спокойно позавтракать, отдохнуть, провести собрание. А когда я ему сказал, что двигаемся плохо – он мне скандал устроил!

– Больше не говорили?

– Никогда. На этом закончил. Сыч меня на той Олимпиаде спрашивал – я ему все повторил, что сказал Тихонову. «А ты говорил с ним?» – «Пытался. Но он меня уже года три не слушает. Поговорите с ним, он любит начальников. Может, вас послушает».

Не знаю, поговорили или нет. Вскоре завалились американцам.

– Это Тихонов проиграл Лейк-Плэсид?

– Я считаю – да.

– Потом-то пошли завиральные теории – якобы Штаты играли под допингом.

– У нас там была команда на голову сильнее этих американцев. Им бы никакой допинг не помог. Про допинг – это фантазии, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .