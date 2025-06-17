Майоров о недопуске России на ОИ-2026: «Пропускаем 5-й крупный турнир подряд. Это отражается на нашем хоккее. Не с кем сравнивать наш уровень, это вызывает тревогу»

Борис Майоров высказался о ситуации с недопуском России на Олимпиаду.

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на Олимпийских играх 2026 года.

– Конечно, отношусь к подобному решению плохо. Прискорбно, что мы пропускаем уже пятый крупный турнир подряд. Безусловно, это отражается на нашем хоккее. К сожалению, не с кем и не с чем сравнивать наш уровень, это вызывает тревогу.

– Будете ли следить за Олимпиадой без России?

– Постольку поскольку. Точно так же, как за последним чемпионатом мира, который не вызвал какого-то интереса и ажиотажа без сборной России.

Наших там нет, все смотрится по-другому – будто это какой-то турнир, возникший из ниоткуда, – сказал олимпийский чемпион Борис Майоров .