Борис Майоров поделился мыслями о тренерской карьере Романа Ротенберга.

Ранее специалист был уволен из СКА . Он остается главным тренером сборной «России 25».

– Вы знакомы?

– Конечно!

– Стоит ему оставаться тренером?

– Это Ротенбергу решать. Я просто поражаюсь, как он терпел такое давление. Немыслимо! Откройте интернет – ни одного положительного отзыва. Только отрицательное мнение о работе. Я бы, честно говоря, не выдержал.

Да и тренерами так, с ходу, не становятся. Посмотрите на Разина – начал с детских команд, поднялся на молодежный уровень, потом поработал во второй лиге с Ижевском, добрался до «Северстали»...

Есть второй путь – самому быть хоккеистом, поработать с разными тренерами. Все проанализировать, чтоб потом всплывало: ага, такая же ситуация была у Тихонова, а такая у Кулагина... Третьего пути я просто представить не могу.

Ни по одному из этих Ротенберг не прошел. Поэтому у него много ошибок – в первую очередь, в плане комплектования коллектива. Так команда не строится, как строил ее Питер. Чемпионат проиграли – давай полкоманды поменяем! Заново будем строить!

– Это очевидно.

– Там процесс постепенный, занимает не год и не два. Точечно надо: так, Кружков и Голышак не годятся. Их надо освободить, вместо них взять Шевченко и еще кого-нибудь, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .