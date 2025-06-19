Рыбин о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «У них есть время до конца месяца. Зная об интересе Ротенберга, еще можно подождать. Что-то может измениться»

Максим Рыбин высказался о ситуации с «Витязем».

Ранее появилась информация , что подмосковный клуб готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Долги «Витязя » на данный момент составляют около 400 млн рублей. Сообщалось, что клуб покинет Фонбет Чемпионат КХЛ.

– Станет ли уход «Витязя» потерей для КХЛ?

– Еще все-таки преждевременно говорить об этом. По моей информации, до конца месяца у них точно есть время. Здесь может что-то измениться. Зная еще о том, что у Романа Ротенберга есть некий интерес, еще можно подождать.

– 22 команды – это антирекорд для КХЛ. Видите ли вы в этом вину лиги?

– Сейчас клубы должны выходить на самоокупаемость. Для того, чтобы на тебя ходили, нужен результат.

«Витязь» пока финансово не обеспечен. Если приобретут какого-то мощного спонсора, то, конечно, все может стать совершенно по-другому.

– «Витязь» покинули несколько лидеров. Будет ли команда конкурентоспособной, если все же останется в КХЛ?

– Лидеры уходят, но по большому счету игроков можно найти. Понятно, что не от хорошей жизни ушли Бучельников и другие ребята. «Витязь» пытается закрывать долги, но пока только таким способом, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

«Витязь» все-таки исключают из КХЛ? Что вообще известно

Ротенберг о «Витязе»: «Не буду рассказывать, сколько клубов за мои годы в КХЛ нам удалось спасти – очень много. То, что написали про меня и клуб – просто вбросы»