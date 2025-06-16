Кожевников о «Витязе»: «Теряем клуб – и все молчат, прежде всего КХЛ, власти Подмосковья, где еще 10 лет назад был бум хоккея. Странно»

Александр Кожевников высказался о ситуации с «Витязем».

Ранее появилась информация , что подмосковный клуб готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Долги «Витязя » на данный момент составляют около 400 млн рублей. Сообщалось, что клуб покинет Фонбет Чемпионат КХЛ.

– У кого видите проблемы?

– Так их видит вся страна – у «Витязя». Теряем клуб – и все молчат, прежде всего власти Подмосковья, лига. Странно.

Думаю, если «Витязь» не удастся сохранить, это станет большим ударом по КХЛ. И по Подмосковью, где еще десять лет назад был бум хоккея – с сильным «Атлантом » в Мытищах и своеобразным «Витязем» в Чехове.

А что в крупнейшем и богатейшем регионе страны сегодня? Дышащий на ладан в Подольске «Витязь», да клуб-невидимка «Куньлунь », который не имеет никакого отношения к Мытищам.

Послушайте, в эти выходные в Красногорске прошла презентация школы «Красной Машины» – и все увидели, что Подмосковье умеет ценить и раскручивать молодежный хоккей. Как в том же Чехове, где набирает ход «Гранит». Так почему на высшем подмосковном уровне такое хоккейное болото?

Так что, ребята, когда на очередном празднике в Барвихе вам начнут рассказывать об очередных успехах, берите этих людей в охапку, сажайте в их лимузины и, не выезжая за пределы региона, показывайте, куда в КХЛ прикатилось хоккейное Подмосковье. Не надо сказок – будьте реалистами! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .