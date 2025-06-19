Леонид Вайсфельд: «Интерес будет к любой команде под руководством Ротенберга. Мы все хотим, чтобы «Витязь» сохранился»

Леонид Вайсфельд оценил возможное появление Романа Ротенберга в «Витязе».

Ранее стало известно , что подмосковный клуб может сняться с Фонбет чемпионата КХЛ из-за финансовых проблем.

– Если «Витязь» не сможет играть в КХЛ в следующем сезоне, будет ли это потеря для лиги?

– То, что команд будет на одну меньше, это, конечно, неприятно. Ситуация та же самая, что в Уфе – просто масштаб бедствия больше.

– Обсуждается, что Роман Ротенберг может возглавить «Витязь».

– Насколько я понимаю, он может возглавить «Витязь», если найдет источники финансирования.

Естественно, мы все хотим, чтобы команда сохранилась. Поэтому я ничего плохого в этом не вижу.

– В этом случае будет дополнительный интерес к «Витязю»?

– Мне кажется, если Роман Борисович будет главным тренером, интерес будет к любой команде под его руководством, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд .