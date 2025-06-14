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Ротенберг о «Витязе»: «Не буду рассказывать, сколько клубов за мои годы в КХЛ нам удалось спасти – очень много. То, что написали про меня и клуб – просто вбросы»

Роман Ротенберг прокомментировал слухи о том, что он возглавит «Витязь».

Ранее стало известно, что подмосковный клуб могут расформировать из-за финансовых проблем. Сообщалось, что бывший главный тренер СКА может возглавить «Витязь», если туда придет новый спонсор.

– Вы будете как‑то сотрудничать с «Витязем»? Поможете ли команде? Правда, что вы ведете переговоры с потенциальными партнерами?

– Сколько раз было за мою карьеру, когда максимально старались помочь всем командам. Мы же все – большая хоккейная семья. Мы всем хотим помочь. И в этой ситуации, в которой оказался хоккейный клуб «Витязь», содействие оказывают все, не только я.

Вот честно, идет помощь от всех заинтересованных людей. А то, что про меня и «Витязь» написали в прессе, это просто вбросы. Я не могу комментировать каждый вброс.

Вы же знаете, как работают информационные технологии. Про вас можно написать, что вы плохой танцор. И в это все поверят. Это так работает пиар, так устроен современный мир.

Мы переживаем за хоккей и ребят, поэтому готовы оказать помощь всегда. Даже рассказывать не буду, сколько клубов за мои годы нам удалось спасти. А я работаю в хоккее с момента образования КХЛ. Мы спасли очень многих.

И мы к этому стремимся, как большая хоккейная семья, – сказал вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Пашков о СКА: «Вся селекция была заточена под Ротенберга, нет его – нет и трансферов. Не хотелось бы терять их как одного из лидеров КХЛ и главного раздражителя»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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