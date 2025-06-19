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Сушинский об Овечкине: «Когда Саша вернется, ему будет 41. Думаю, ему дадут сыграть хотя бы одну игру за «Динамо», и он завершит карьеру»

Максим Сушинский высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в КХЛ.

Нападающий является воспитанником московского «Динамо». Контракт 39-летнего российского хоккеиста и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона.

«У каждого есть желание закончить в родном клубе. Думаю, что Овечкину хотя бы одну игру дадут сыграть, и он завершит карьеру.

Когда Саша вернется, ему будет 41. Очень тяжело физически играть целый сезон. Насколько бы он ни был подготовлен, физиология берет свое», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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