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Касатонов об отстранении России: «ИИХФ – полный ноль, ставят нас первыми в мировом рейтинге и не допускают. НХЛ – реальная сила, но они пошли по другому пути»

Алексей Касатонов раскритиковал ИИХФ за недопуск России на турниры.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции по хоккею заменит команду России на Олимпиаде-2026.

«О какой федерации хоккея тут можно говорить. Реально уже дискредитируют нашу сборную. Если нас ставят в мировом рейтинге на первом месте и не допускают, это уже даже не бред… Это понять в здравом уме невозможно.

Все едут на Олимпиаду за титулами, а мы просто не едем. Все наши сильнейшие хоккеисты хотят поехать на Олимпийские игры. Я в этом уверен.

Пока в расцвете сил, хочется узнать, на что ты еще способен. Овечкину уже 40 лет, Бобровскому – 36, Малкину – 38. Ребята уже возрастные, но все хотят еще сыграть и побиться за золото.

Международная федерация хоккея сегодня – это полный ноль. Там даже разговаривать не с кем. Есть реальная одна сила – это НХЛ. Она имеет рычаги и все остальное. Но они пошли по другому пути.

Хотят быть и с теми, и с другими. Когда тот же Овечкин побил рекорд, все работало на имидж всей лиги и на имидж «Вашингтона». Сейчас другая ситуация», – сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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