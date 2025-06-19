Роман Ротенберг: «Овечкин – великий спортсмен нашей истории. Благодаря Саше в новостях сейчас постоянно хоккей»

Роман Ротенберг отметил, что Александр Овечкин популяризирует хоккей.

6 апреля капитан «Вашингтона » Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

«Александр Овечкин – великий спортсмен нашей истории. Мы должны быть благодарны ему за то, что он сделал с точки зрения популяризации и развития хоккея.

В новостях сейчас постоянно хоккей и это благодаря Саше», – сказал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.