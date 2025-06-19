Овечкин не участвует в ПМЭФ, сообщил агент: «Саша в отпуске, его на форуме не будет»
Александр Овечкин не примет участия в ПМЭФ.
Напомним, с 18 по 21 июня в Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум.
Сообщалось, что на ПМЭФ установили медиаэкран с виртуальным образом капитана «Вашингтона», призывающего сдать нормы ГТО.
«Саша в отпуске, его на форуме не будет», – сказал агент Глеб Чистяков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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