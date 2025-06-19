Овечкин не участвует в ПМЭФ, сообщил агент: «Саша в отпуске, его на форуме не будет»

Александр Овечкин не примет участия в ПМЭФ.

Напомним, с 18 по 21 июня в Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум.

Сообщалось , что на ПМЭФ установили медиаэкран с виртуальным образом капитана «Вашингтона », призывающего сдать нормы ГТО.

«Саша в отпуске, его на форуме не будет», – сказал агент Глеб Чистяков .