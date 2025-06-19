Ротенберг о Загитовой: «Мы рады сотрудничеству, всегда готовы предоставить лед. Где хоккей, там и фигурное катание»

Роман Ротенберг заявил, что рад помочь Алине Загитовой с проектами.

Олимпийская чемпионка ранее приняла участие в презентации спортивного комплекса «Молодежка» в Москве, которую проводил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Не вправе обсуждать талант кого-либо, но вправе сказать, что Алина Загитова – олимпийская чемпионка [Пхенчхана-2018].

Мы вместе были в Корее, там же сборная России по хоккею завоевала золото в 2018 году. Что касается ее проектов, то каждый человек развивается.

Мы рады сотрудничеству и всегда готовы помочь, предоставить лед. Мы всегда помогаем друг другу, потому что где есть хоккей, там есть всегда и фигурное катание», – сказал Ротенберг.

Алина Загитова: «Большое спасибо Роману Ротенбергу. Он дал нам ночной лед для репетиций шоу, это большая честь»