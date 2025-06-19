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Ротенберг о фильме про победу на Олимпиаде-2018: «Нужно несколько лет, вопрос серьезный, бюджеты большие. Работаем с Машковым, нам нужен высокий стандарт»

Роман Ротенберг рассказал о подготовке кино про победу России на Олимпиаде-2018.

Тогда российские хоккеисты, выступавшие под нейтральным флагом, обыграли в финале сборную Германии (4:3 ОТ). Ротенберг в то время занимал пост главы штаба сборной.

«Что касается фильма, то это серьезный вопрос, большие бюджеты, конечно, сценарий. Это нужно садиться каждый день, писать эти мемуары детально, на это нужно время. Мы спокойно работаем, на подготовительной стадии с Владимиром Львовичем Машковым, обсуждаем.

Нам нужен высокий стандарт, мы хотим создать фильм высокого уровня, поэтому будем плавно готовиться. Обдуманно будем принимать решения, шаг за шагом. Я думаю, что нужно несколько лет для выхода фильма», – сказал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoСборная Германии по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой
ТАСС
logoолимпийский хоккейный турнир
logoВладимир Машков
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