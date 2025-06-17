Депутат Свищев о Франции вместо России на ОИ-2026: «Если ИИХФ не понимает разницу в уровне команд, то удивительно, что они представляют этот вид спорта. Такие вещи недопустимы»

Дмитрий Свищев оценил замену России на Францию на Олимпиаде-2026.

Ранее было подтверждено , что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

«Возникает вопрос даже не к сборной Франции, а к Международной федерации хоккея.

Если они не понимают разницы в уровне двух команд и не понимают спортивных принципов, то удивительно, что федерация вообще представляет интересы этого вида спорта. Такие вещи недопустимы.

Причина, по которой они не допускают сборную России к участию в соревнованиях, ссылаясь на рекомендации МОК, на самом деле абсурдна и никак не связана с основной задачей ИИХФ – развивать хоккей на планете Земля. Без российского хоккея и без наших игроков это невозможно делать.

Пусть они посмотрят, сколько наших ребят играет в лучшей хоккейной лиге мира, и получат четкий ответ. Все наши спортсмены являются одними из лучших, и в НХЛ не стесняются приглашать российских игроков.

Сейчас тоже не лучшие времена между нашими странами, но они прагматики и понимают, что без россиян хоккей будет не таким интересным. И не будет зрителей, спонсоров, продажи телесигналов.

Они все правильно и грамотно считают, поэтому НХЛ и развивается. А ИИХФ лишает сборную России права участвовать в Олимпиаде и приглашает команду, которая, скажем честно, по уровню игры на две головы ниже.

Я не хочу обидеть французов, они молодцы, стараются и прогрессируют, но это еще не тот хоккей, который хотело бы видеть мировое сообщество», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.